Взрывы прогремели в Запорожье: область атакуют "Шахеды"

Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами". В ночь на 25 апреля взрывы прогремели в Запорожской области.

Известно, что работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Тревогу в области объявили в 4:20. Через мгновение Иван Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников.

В 4:25 председатель Запорожской ОГА написал, что работает ПВО.

До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Иван Федоров.

По данным мониторинговых ресурсов, на Запорожье "Шахеды" залетали из Днепропетровской области.

Пока никакой информации о последствиях удара нет.

Этой ночью враг также атаковал "Шахедами" Харьков. Всего было зафиксировано более 5 ударов. К сожалению, были попадания по территории предприятий, из-за чего возникли пожары. В частности, произошло возгорание на одном из гражданских предприятий в Слободском районе. Также была предварительная информация о повреждении нескольких домов.

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