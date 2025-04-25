Відомо, що працювала ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Напередодні На Запоріжжі пролунали вибухи: в області загроза ракет

Вибухи на Запоріжжі: що відомо

Тривогу в області оголосили о 4:20. За мить Іван Федоров сповістив про загрозу ударних безпілотників.

О 4:25 голова Запорізької ОВА написав, що працює ППО.

До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Іван Федоров.

За даними моніторингових ресурсів, на Запоріжжя "Шахеди" залітали з Дніпропетровщини.

Наразі жодної інформації про наслідки удару немає.

Цієї ночі ворог також атакував "Шахедами" Харків. Загалом було зафіксовано понад 5 ударів. На жаль, були влучання по території підприємств, через що виникли пожежі. Зокрема, сталося займання на одному з цивільних підприємств у Слобідському районі. Також була попередня інформація про пошкодження кількох будинків.

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