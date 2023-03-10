Мобилизация в Украине: скольких человек оштрафовали на Харьковщине за неявку в военкомат

В Украине продолжается военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Только за 2 прошедших месяца 600 военнообязанных в Харьковской области получили штрафы.

Они не явились в военкоматы, поэтому уплатили административное взыскание. Об этом во время брифинга рассказал военный комиссар областного территориального центра комплектования Владимир Арапа.

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В Харьковской области продолжается активная мобилизация граждан для формирования нового запаса. В частности, их будут обучать руководить зарубежной современной техникой.

Мужчин, которые должны были прийти в территориальный центр комплектования, но не сделали этого, оштрафовали на сумму от 1000 до 5000 гривен. Речь идет о 600 человек, отметил военный комиссар.

Но так категория военнообязанных, которые уже получили повестку, прошли медицинское обследование и им уже нужно было прибыть с вещами для отправки. Если такая категория не появляется, это уже уголовная ответственность. Они могут быть осуждены на три или пять лет,

– объяснил Арап.

Комиссар также добавил, что те мобилизованные, не имеющие военного опыта, будут служить по своим гражданским специальностям (водители, инженеры или бухгалтеры) или получат возможность овладеть новой.

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