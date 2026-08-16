Под ударом не только Wildberries: Московскую область массированно атаковали дроны

В ночь на 16 августа Московская область подверглась атаке дронов. Мэр российской столицы сообщил, что было сбито более 100 дронов, однако в регионе начались масштабные пожары.

Об этом сообщает Exilenova+.

Что известно об атаке на Московскую область?

Около 03:00 в сети начали появляться сообщения о взрывах в Московской области. Россияне жаловались на пролет дронов, взрывы и сообщали о работе российской "ПВО".

В целом, российские телеграм-каналы сообщают о взрывах в Домодедово, Чехове, Ступинском районе и Подольске.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о якобы "сбитых" 105 дронах, однако в области зафиксировано как минимум 2 крупных пожара.

Так, под ударом оказался склад Wildberries, расположенный в Коледино – примерно в 20–30 километрах от Москвы. Там вспыхнул масштабный пожар, столб дыма от которого поднялся на несколько метров.

Пожар на складе Wildberries: смотрите видео

Пожар на Wildberries: смотрите кадры

В Домодедово также произошел пожар. Там, вероятно, горит мультимодальный логистический комплекс "Северное Домодедово".

Пожар в Домодедово: смотрите видео

Пожар в Домодедово: смотрите кадры

В то же время Собянин сообщает лишь о "падении обломков". Однако другие подробности последствий атаки он не разглашает.

К слову, дроны атаковали Wildberries и в Тверской области. Известно, что в результате атаки склад также был серьезно поврежден.