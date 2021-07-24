Вопреки санкциям: в Wildberries заявили, что продолжают работать в Украине

Президент Зеленский ввел санкции против скандального российского интернет-ритейлера Wildberries. Однако в России уверяют, что компания продолжает работать несмотря на запрет.

Российские СМИ приводят данные украинского интернет-сегмента Wildberries, которые свидетельствуют, что торговля продолжается. В самой компании введение санкций комментировать отказываются.

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Срок действия санкций – три года

Отметим, что решение о введении санкций против ритейлера приняли на заседании СНБО 16 июля. Президент Украины ввел это решение в действие 23 июля: карательные ограничения действуют, как против компании Wildberries, ее подразделений, так и против ее учредителей. Срок действия санкций – три года.

Кто еще в санкционном перечне от 16 июля:

"Центр официального представительства Донецкой народной республики во Франции",

"Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции".

"Ассоциация Франция – Крым".

В санкционный список попала и владелица ритейлера Татьяна Бакальчук и ее муж. Сейчас именно Бакальчук является самой богатой женщиной России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.

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Что известно о деятельности Wildberries на территории Украины