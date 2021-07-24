Російські ЗМІ наводять дані українського інтернет-сегмента Wildberries, які свідчать, що торгівля продовжується. У самій компанії введення санкцій коментувати відмовляються.

На тему Зеленський ввів санкції проти ритейлера Wildberries і найбагатшої жінки Росії

Термін дії санкцій – три роки

Зазначимо, що рішення про введення санкцій проти ритейлера ухвалили на засіданні РНБО 16 липня. Президент України увів це рішення в дію 23 липня: каральні обмеження діють, як проти компанії Wildberries, її підрозділів, так і проти її засновників. Термін дії санкцій – три роки.

Цікаво! У санкційний список потрапила і власниця ритейлера Тетяна Бакальчук і її чоловік. Наразі саме Бакальчук є найбагатшою жінкою Росії. Її статки оцінюють у 13,1 мільярда доларів.

Хто ще у санкційному переліку від 16 липня:

"Центр офіційного представництва Донецької народної республіки у Франції",

"Асоціація представництва Донецької народної республіки у Франції".

"Асоціація Франція – Крим".

Читайте також У випадку "шлюбу" товар можна повернути: російський магазин Wildberries зганьбився в Україні

Що відомо про діяльність Wildberries на території України