Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана: все о скандале в аэропорту Тель-Авива

Украинского ветерана высадили из самолета, летевшего рейсом из израильского Тель-Авива в Варшаву. В МИД Украины заявили, что стремятся разобраться в ситуации.

Представитель МИД подчеркнул, что сейчас формальных обращений не поступало. Что известно о скандале на борту самолета – сообщает 24 Канал.

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Ветерана призывают обратиться в МИД

Олег Николенко подчеркнул, что информация о вероятном снятии с рейса украинского ветерана очень расстроила МИД. Ситуация, которая произошла в аэропорту Тель-Авива, требует детального разъяснения. Поэтому ветерана, снятого с рейса, просят обратиться в министерство или посольство.

Поскольку формальных обращений к нам не поступало, просим украинского ветерана, которому было отказано в рейсе на Варшаву, выйти на связь с МИД или с посольством Украины в Израиле,

– заявил спикер МИД.

В министерстве также обнародовали контакты, по которым может обратиться ветеран:

МИД: +38 044 238 1588 или cons_or@mfa.gov.ua

Украинское посольство в Израиле: +972 54 667 6782 или consul_il@mfa.gov.ua

Если подтвердится нарушение, то МИД приложит максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Николенко подчеркнул, что защита прав украинцев за границей – безусловный приоритет.

В авиакомпании заявили о "вынужденных мерах"

На официальной странице авиакомпании также прокомментировали ситуацию. Wizz Air извинилась за ситуацию, которая сложилась на рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Однако в пресс-службе подчеркнули, что безопасность является приоритетом номер один, поэтому "экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или имели сопровождение для помощи".

Кроме того, в авиакомпании объяснили, что их работники действительно могут отказывать пассажирам в посадке, если у кого-то есть определенные заболевания, которые могут нанести вред во время перелета.

В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и место, чтобы ждать помощь персонала аэропорта,

– отметили в компании.

Ветерана, вероятно, высадили из-за протеза

В сети появились кадры, на которых украинский ветеран не смог сесть в кресло самолета из-за протеза. Инцидент произошел на рейсе венгерской авиакомпании Wizz Air в Тель-Авиве, борт летел в Варшаву.

Очевидцы в сети рассказывали, что мужчине пришлось стоять в углу около полутора часов. Тем не менее, бортпроводники не предложили никакой помощи. Через некоторое время мужчина упал и ударил руку. Однако и в этом случае помощь ему не оказали. Сотрудники компании назвали его поведение "неадекватным" и попросили выйти из самолета.

Стюардесса не обращала внимания на мольбы ветерана и указала ему на выход.