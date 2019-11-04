Wizz Air запустила 6 новых рейсов из Одессы: список

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

Перелеты по указанным маршрутам будут осуществляться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Стоимость билетов составляет от 429 гривен в одну сторону. Первые полеты Wizz Air уже осуществил в течение 1-4 ноября.

Кстати, за 9 месяцев 2019 года количество пассажиров, которых в Украину и с доставил Wizz Air, составило более полутора миллиона человек. Это на 68% больше, чем в прошлом году. Больше – здесь.

С марта 2020 года Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (Польша), Вена (Австрия), Вильнюс (Литва) и Будапешт (Венгрия).

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Что известно о Wizz Air?

Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.



Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.