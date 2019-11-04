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      Wizz Air запустила 6 новых рейсов из Одессы: список

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      Wizz Air из Одессы – список всех рейсов из Одессы
      Wizz Air запустила новые рейсы из Одессы / wizzair.com

      Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air выполнила свои первые рейсы из Одессы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Гданьск, Вроцлав, Катовице (Польша) и Братиславу (Словакия).

      Перелеты по указанным маршрутам будут осуществляться два раза в неделю, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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      Стоимость билетов составляет от 429 гривен в одну сторону. Первые полеты Wizz Air уже осуществил в течение 1-4 ноября.

      Кстати, за 9 месяцев 2019 года количество пассажиров, которых в Украину и с доставил Wizz Air, составило более полутора миллиона человек. Это на 68% больше, чем в прошлом году. Больше – здесь.

      С марта 2020 года Wizz Air запускает рейсы из Запорожья в Гданьск, Вроцлав, Краков (Польша), Вена (Австрия), Вильнюс (Литва) и Будапешт (Венгрия).

      Обратите внимание: Wizz Air подняла цены на дополнительные услуги: детали

      Что известно о Wizz Air?
      Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан.

      Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Путешествия авиация Транспорт Wizz Air Словакия Новости Польши Венгрия
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