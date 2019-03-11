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      Wow Bubble: прозрачные дома-пузырьки на лоне природы в Китае

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      Дизайн-студия PL Interior Design создала причудливые дома для отдыха на природе в виде прозрачных шаров-пузырей.

      Домики Wow Bubble появились в китайской провинции Гуанси и по замыслу авторов проекта должны побудить жителей трущоб ближе познакомиться с природой, пишет Pragmatika.

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      Специально для этих домов-пузырей дизайнеры придумали новый термин "glamping" (с английского glamorous – гламурный и camping – кемпинг).

      гламурний кемпінг Китай будинки бульбашки
      Дома-пузыри в китайской провинции Гуанси

      Один из создателей необычных домов для отдыха Ченвей Чианг убежден, что дзэн – это стиль жизни, который сегодня нужен всем.

      Wow Bubble спроектированы таким образом, что дают возможность путешественникам наслаждаться прекрасными азиатскими пейзажами, оставаясь внутри здания.

      будинки бульбашки КитайКрасотой природы можно просто из спальни в доме-пузыре

      "Пузыри" изготовлены из прозрачного поливинилхлоридного материала, толщина которого идеально подходит для того, чтобы его еще можно было надуть.

      Спальни и ванны в домиках лишь совсем немного прикрыты от посторонних глаз.

       

       

      В Нидерландах есть целый жилой квартал, где дома построены в виде шаров.

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      Теги: Новости недвижимости Путешествия Отдых Дизайн Архитектура Крутые здания Китай Фотоновости
      Источник: 24 канал
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