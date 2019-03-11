Wow Bubble: прозрачные дома-пузырьки на лоне природы в Китае

Дизайн-студия PL Interior Design создала причудливые дома для отдыха на природе в виде прозрачных шаров-пузырей.

Домики Wow Bubble появились в китайской провинции Гуанси и по замыслу авторов проекта должны побудить жителей трущоб ближе познакомиться с природой, пишет Pragmatika.

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Специально для этих домов-пузырей дизайнеры придумали новый термин "glamping" (с английского glamorous – гламурный и camping – кемпинг).



Дома-пузыри в китайской провинции Гуанси

Один из создателей необычных домов для отдыха Ченвей Чианг убежден, что дзэн – это стиль жизни, который сегодня нужен всем.

Wow Bubble спроектированы таким образом, что дают возможность путешественникам наслаждаться прекрасными азиатскими пейзажами, оставаясь внутри здания.

Красотой природы можно просто из спальни в доме-пузыре

"Пузыри" изготовлены из прозрачного поливинилхлоридного материала, толщина которого идеально подходит для того, чтобы его еще можно было надуть.

Спальни и ванны в домиках лишь совсем немного прикрыты от посторонних глаз.

В Нидерландах есть целый жилой квартал, где дома построены в виде шаров.