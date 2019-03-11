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      Wow Bubble: прозорі будинки-бульбашки на лоні природи у Китаї

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      Дизайн-студія PL Interior Design створила вигадливі будинки для відпочинку на природі у вигляді прозорих куль-бульбашок.

      Будиночки Wow Bubble з'явились у китайській провінції Гуансі і за задумом авторів проекту мають на меті спонукати мешканців міських нетрів ближче познайомитись з природою, пише Pragmatika.

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      Спеціально для цих будинків-бульбашок дизайнери вигадали новий термін "glamping" (з англійської glamorous – гламурний та camping – кемпінг).

      гламурний кемпінг Китай будинки бульбашки
      Будинки-бульбашки у китайській провінції Гуансі

      Один із творців незвичних будинків для відпочинку Ченвей Чіанг переконаний, що дзен – це стиль життя, який сьогодні потрібен всім.

      Wow Bubble спроектовані таким чином, що дають можливість мандрівникам насолоджуватись прекрасними азійськими пейзажами, залишаючись всередині будівлі.

      будинки бульбашки Китай
      Красою природи можна просто зі спальні у будинку-бульбашці

      "Бульбашки" виготовлені із прозорого полівінілхлоридного матерілу, товщина якого ідеально підходить для того, щоб його ще можна було надути.

      Спальні та ванни у будиночках лише зовсім трохи прикриті від зовнішнього ока.

       

       

      У Нідерландах є цілий житловий квартал, де будинки збудовані у вигляді куль.

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      Теги: Новини нерухомості Подорожі Відпочинок Дизайн Архітектура Круті будівлі Китай Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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