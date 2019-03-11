Wow Bubble: прозорі будинки-бульбашки на лоні природи у Китаї

Дизайн-студія PL Interior Design створила вигадливі будинки для відпочинку на природі у вигляді прозорих куль-бульбашок.

Будиночки Wow Bubble з'явились у китайській провінції Гуансі і за задумом авторів проекту мають на меті спонукати мешканців міських нетрів ближче познайомитись з природою, пише Pragmatika.

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Спеціально для цих будинків-бульбашок дизайнери вигадали новий термін "glamping" (з англійської glamorous – гламурний та camping – кемпінг).



Будинки-бульбашки у китайській провінції Гуансі

Один із творців незвичних будинків для відпочинку Ченвей Чіанг переконаний, що дзен – це стиль життя, який сьогодні потрібен всім.

Wow Bubble спроектовані таким чином, що дають можливість мандрівникам насолоджуватись прекрасними азійськими пейзажами, залишаючись всередині будівлі.



Красою природи можна просто зі спальні у будинку-бульбашці

"Бульбашки" виготовлені із прозорого полівінілхлоридного матерілу, товщина якого ідеально підходить для того, щоб його ще можна було надути.

Спальні та ванни у будиночках лише зовсім трохи прикриті від зовнішнього ока.

У Нідерландах є цілий житловий квартал, де будинки збудовані у вигляді куль.