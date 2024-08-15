WSJ утверждает, что подрыв "Северных потоков" одобрил Зеленский и хотел отменить операцию

Журналисты The Wall Street Journal утверждают, что операцию по подрыву "Северных потоков" якобы продумали и организовали в Украине. Мол, операцию сначала лично одобрил президент Зеленский.

Журналисты издания ссылаются на собственные источники среди украинских чиновников. В частности на неназванного офицера, который якобы участвовал в операции, и еще трех людей, "ознакомленных с этим делом". Сообщается, что операцией якобы руководил тогдашний главком ВСУ Залужный.

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Что пишет The Wall Street Journal об операции по подрыву "Северного потока"

Журналисты заявили, что операцию придумали в мае 2022 года. "Северный поток" мешал Украине, ведь газопроводы, которые транспортировали российский газ в Европу, обеспечивали Кремль деньгами на войну.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сначала одобрил план подрыва газопроводов. Но впоследствии нидерландская разведка узнала о планах и передала их американскому Центральному разведуправлению.

Тогда ЦРУ попросило Зеленского остановить подготовку и он отдал приказ свернуть план подрыва. Однако на том этапе Залужный уже не смог остановить диверсию.