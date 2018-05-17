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Xbox One адаптируют для людей с особыми потребностями

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Xbox One адаптируют для людей с особыми потребностями
Xbox One адаптируют для людей с особыми потребностями / unsplash

Компания Microsoft анонсировала устройство, которое позволит людям с ограниченными возможностями использовать популярную приставку Xbox для виртуальных развлечений.

Об этом сообщает Kotaku.

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Корпорации стоит отдать должное: игры с каждым годом становятся все более популярным способом скоротать время, но для некоторых они продолжают быть чем-то недоступным. Сделать этот мир более открытым для всех желающих – замечательная идея, и ее авторы заслуживают уважения.

Xbox Adaptive Controller разработан для людей, которым не подходят обычные контроллеры. Устройство представляет собой панель с двумя огромными кнопками, которым можно назначить любую привычную функцию. Но главное его достоинство – невероятная адаптивность. К аппарату подключается огромное количество комплектующих, которые выступают в роли отдельных клавиш геймпада Xbox.

На задней панели Xbox Adaptive Controller располагается два десятка разъемов. Таким образом, к устройству можно подключить дополнительные кнопки, педали, джойстики и другие гаджеты введения. Контроллер совместим с продукцией других предприятий, так что количество возможных модификаций ограничено исключительно потребностями конкретного геймера.

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Геймпад поступит в продажу уже в этом году и будет стоить 100 долларов (около 2620 гривен).

Презентация Xbox Adaptive Controller – смотрите видео

 

Теги: Техно Гаджеты Игры Microsoft
Источник: 24 Канал
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