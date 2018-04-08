12:13
8 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Xiaomi Mi 7: 5 интересных особенностей смартфона

15 Читати новину українською
Xiaomi Mi 7
Xiaomi Mi 7 / Фото из открытых источников

Как сообщают некоторые эксперты, новый Xiaomi Mi 7 может стать настоящим звездным смартфоном от Xiaomi. Он должен быть оснащен OLED-дисплеем, функцией 3D-сканирования, беспроводной зарядкой и тому подобное.

Издание prostotech.com выбрало 5 самых интересных функций, которые должен выполнять Xiaomi Mi 7.

OLED-дисплей

Как свидетельствуют видео, Xiaomi Mi 7 должен быть оснащен OLED-дисплеем, который производит Samsung. Он будет иметь вырез в дисплее, и будет поддерживать функцию Always-On Display (это дает возможность отображать необходимую информацию на экране, при этом сам дисплей находится в выключенном состоянии).

Читайте также: Стартовали продажи новых смартфонов Nokia 8 Sirocco: обзор, характеристики, цена

Сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Известно, что модель Mi 7 Plus получит сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Поэтому можно предположить, что и обычная модель Mi 7 будет иметь сенсорный сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Xiaomi Mi 7

Смартфон Xiaomi Mi 7

3D-распознавание лица

Файлы прошивки Mi 7 также обнаружили, вырез в дисплее, который будет включать датчик инфракрасной камеры. Это дает возможность предположить, что Mi 7 будет иметь функцию 3D-распознавания лица.

Двойные задние камеры

Как и Xiaomi Mi MIX 2S, Mi 7 получит двойную заднюю камеру вертикальной конфигурации.

Xiaomi Mi 7

Преимущества смарфона Xiaomi Mi 7

Голосовой помощник Xiao AI

Как известно, Mi MIX 2S имеет голосовой помощник Xiao AI. Поэтому вероятно, что этот помощник будет доступен и на Mi 7.

Беспроводная зарядка

На Xiaomi Mi 7 будет установлена батарея емкостью 3,400 мач. Он может поддерживать беспроводную зарядку 7,5 Вт, как iPhone X.

Обзор Xiaomi Mi 7: видео

Теги: Смартфоны Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
сегодня, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 71
Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
сегодня, 10:01 Как празднуют Пасху в странах мира: традиции и еда
Ірина Лаб'як 1805
Життя іноземця в Україні:
сегодня, 08:40 Життя іноземця в Україні: "люди посміхаються тільки тоді, коли вони дійсно хочуть цього"
Peter Santenello 1159
Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
7 апреля, 22:04 Майдан був не законним явищем, а військовим табором, який захищався і тримав повноцінну оборону
Володимир Шередега 3109
Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
7 апреля, 19:03 Вся демократія в тріаді влади, або Як би мало бути в Україні
Катерина Одарченко 922
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук