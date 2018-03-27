Xiaomi представила игровой ноутбук по доступной цене

Компания Xiaomi анонсировала выход своего первого ноутбука Mi Gaming. Этот ноутбук имеет превосходные характеристики и доступную цену.

Об этом пишет prostotech.com.

Дизайн ноутбука очень прост – компания отказалась от добавления каких-либо модных логотипов или наклеек. Вес ноутбука составляет 2,7 килограмма, толщина 20,9 миллиметра.

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Особенно должна понравиться геймерам клавиатура RGB (с четырьмя настроенными зонами) с 5 программируемыми клавишами. Так, разработчики предполагают, что игрокам нравится заказывать еду с доставкой на дом, и одна из этих кнопок может быть легко настроена для заказа всего одним нажатием.

Клавиатура должна понравиться геймерам

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном FHD с узкими рамками. Кроме того, он может подключаться к двум другим внешним мониторам 4K для максимального игрового процесса. Он предлагает Dolby Atmos и Hi-Res Audio 2 x 3W колонки для отличного звука при игровом процессе. Ноутбук также оснащен богатым набором портов, таких как HDMI 2.0, USB Type-C, Ethernet и USB 3.0.

Кроме того, ноутбук Mi Gaming оснащен специальной кнопкой TORNADO, которая запускает сверхбыстрое охлаждение, снижая температуру до 3-5 градусов Цельсия в течение 10 минут.

Стоимость ноутбука составляет 1440 долларов (около 39 тысяч гривен). Однако, если такая сумма вам не по карману, то Xiaomi предлагает бюджетней вариант с графикой NVIDIA GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и SSD/HDD емкостью 128 ГБ/1 ТБ соответственно. Цена этой версии 956 долларов или 25 тысяч гривен.