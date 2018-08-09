Xiaomi представила специальную версию смартфона Mi 6X в очень милом дизайне

Компания Xiaomi к празднику Танабата (отмечают в восточной культуре) выпустила специальную версию Xiaomi Mi 6X. В комплекте идет смартфон Xiaomi 6X (версии 4/64 ГБ) в розовом цвете, а также подарочная коробка шоколадных конфет.

Об этом пишет издание prostotech.com.



Этот смартфон выйдет ограниченным тиражом по цене 1499 юаней (около 5600 гривен).

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Как известно, Xiaomi 6X получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 216х1080 пикселей с соотношением сторон 18:9 Модель изготовлена из цельнометаллического корпуса.

Специальная версия смартфона Mi 6X



Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 660. Емкость батареи составляет 3010 мАч.

Смартфон получил эксклюзивный цвет

Что такое праздник Танабата?Этот праздник также известен как фестиваль звезд, которй активно празднуют в Китае и Японии. В этот период дома украшают яркими лентами, а на улицах устраивают парады и фейерверки.

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