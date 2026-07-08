Крупнейший YouTube-канал в Украине: 24 Канал набрал 9 миллионов подписчиков

YouTube-канал 24 Канал достиг новой знаковой отметки – 9 миллионов подписчиков. Это крупнейший информационный YouTube-канал в Украине, который ежедневно объединяет миллионы людей, следящих за новостями, аналитикой, прямыми эфирами и авторскими проектами.

На YouTube у 24 Канала 9 миллионов подписчиков

Сегодня YouTube стал одной из ключевых площадок для получения новостей украинцами. Именно поэтому команда 24 Канала постоянно расширяет форматы контента, чтобы каждый зритель мог найти для себя удобный способ следить за событиями: от коротких Shorts до многочасовых стримов и больших интервью.

К теме От "плана Б" до 100 тысяч подписчиков: как WhatsApp "24 Канала" стал крупнейшим новостным каналом

По словам руководителя YouTube-направления 24 Канала Юлии Рипак, 9 миллионов подписиков – это не просто цифра в статистике, а ежедневная работа большой команды.

Мы постоянно ищем новые форматы и не боимся экспериментировать. Именно так появляются новые рубрики, в которых мы подробно разоблачаем пропагандистов и их манипуляции. И, похоже, делаем это настолько хорошо, что на российском телевидении из-за этого регулярно возмущаются,

– рассказывает она.

Форматы на YouTube 24 Канала

Среди ежедневных форматов YouTube 24 Канала преобладают:

интервью с военными,

эксклюзивные беседы с иностранными политиками,

стримы с украинскими и международными экспертами уже тоже стали форматами, которых ждут зрители 24 Канала.

Еще несколько лет назад главным драйвером роста на YouTube считались Shorts. Однако исследования Reuters Institute по потреблению новостей показывают, что молодая аудитория все чаще смотрит именно длинные новостные видео, если они разъясняют сложные темы или содержат эксклюзивный контент.

Например, в последнем исследовании более половины пользователей в возрасте от 18 до 24 лет отметили, что регулярно смотрят именно длинные новостные видео на YouTube, а не только короткие ролики. Именно поэтому на YouTube 24 Канала более 77% видео из всего контента представлены именно в длинном формате, а лишь 16% – в формате Shorts.

Интересно! Только за июнь YouTube 24 Канала собрал 320,5 миллиона просмотров, что почти втрое больше, чем у ближайшего конкурента среди информационных YouTube-каналов Украины. При этом большинство просмотров обеспечивают именно длинные видео, а не только короткие форматы.

Благотворительные сборы во время стримов

И еще одна вещь, которой особенно гордится команда YouTube-направления, – регулярные сборы во время стримов.

Во время наших стримов мы регулярно проводим сбор средств на нужды украинской армии. Это означает, что наша аудитория не только смотрит новости, но и ежедневно помогает приблизить победу,

– подчеркивает Юлия Рипак.

Как начинался YouTube 24 Канала

От 1 до 9 миллионов YouTube 24 Каналу прошел немалый путь. Сначала это был архив телевизионных сюжетов, а сейчас – один из крупнейших информационных каналов в Украине.

Сегодня YouTube 24 Канала – это отдельный медиапродукт, который ежедневно смотрят миллионы людей, чтобы получить оперативную информацию, более глубокую аналитику и услышать мнения ведущих украинских и международных экспертов. А 9 миллионов подписчиков – еще одно доказательство доверия аудитории.