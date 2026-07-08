На YouTube 24 Каналу 9 мільйонів підписників

Сьогодні YouTube став одним із ключових майданчиків для споживання новин українцями. Саме тому команда 24 Каналу постійно розширює формати контенту, щоб кожен глядач міг знайти для себе зручний спосіб стежити за подіями: від коротких Shorts до багатогодинних стрімів та великих інтерв'ю.

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За словами керівниці YouTube-напряму 24 Каналу Юлії Ріпак, 9 мільйонів підписників це не просто цифра в статистиці, а щоденна робота великої команди.

Ми постійно шукаємо нові формати й не боїмося експериментувати. Саме так з'являють нові рубрики, в яких ми детально розносимо пропагандистів та викриваємо їх маніпуляції. І, схоже, робимо це настільки добре, що на російському телебаченні через це регулярно обурюються,

– розповідає вона.

Формати на YouTube 24 Каналу

Серед щоденних форматів YouTube 24 Каналу переважають:

інтерв'ю з військовими,

ексклюзивні розмови з іноземними політиками,

стріми з українськими та міжнародними експертами вже теж стали форматами, яких чекають глядачі 24 Каналу.

Ще кілька років тому головним драйвером зростання на YouTube вважалися Shorts. Однак дослідження Reuters Institute щодо споживання новини показують, що молода аудиторія дедалі частіше дивиться саме довгі новинні відео, якщо вони пояснюють складні теми або містять ексклюзивний контент.

Наприклад, в останньому дослідженні більше як половина користувачів віком від 18 до 24 років зазначила, що регулярно дивляться саме довгі новинні відео на YouTube, а не лише короткі ролики. Саме тому YouTube 24 Каналу дає понад 77% відео від всього контенту саме у довгому форматі й лише 16% – Shorts.

Цікаво! Лише за червень YouTube 24 Каналу зібрав 320,5 мільйона переглядів, що майже утричі більше, ніж у найближчого конкурента серед інформаційних YouTube-каналів України. При цьому більшість переглядів забезпечують саме довгі відео, а не лише короткі формати.

Благодійні збори під час стрімів

І ще одна річ, якою особливо пишається команда YouTube-напрямку, – регулярні збори під час стрімів.

Під час наших стрімів ми регулярно закриваємо збори на потреби українського війська. Це означає, що наша аудиторія не лише дивиться новини, а й щодня допомагає наближати перемогу,

– наголошує Юлія Ріпак.

Як починався YouTube 24 Каналу

Від 1 до 9 мільйонів YouTube 24 Каналу пройшов чималий шлях. Спершу це був архів телевізійних сюжетів, а зараз один з найбільших інформаційних каналів в Україні.

Сьогодні YouTube 24 Каналу – це окремий медіапродукт, який щодня дивляться мільйони людей, щоб отримати оперативну інформацію, глибшу аналітику та почути думки провідних українських і міжнародних експертів. І 9 мільйонів підписників ще один доказ довіри аудиторії.