Закроют YouTube и заменят на VK: в ISW предположили дальнейшие действия Кремля в отношении видеохостинга

В России, вероятно, заблокируют доступ к YouTube. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны на основании заявлений чиновников и инсайдерских данных СМИ.

Ранее Youtube заблокировал канал Московской фондовой биржи. Аккаунт был заблокирован за нарушение правил использования видеохостинга.

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Москва может заблокировать доступ к YouTube

Российские власти все чаще сигнализируют о своем намерении в конце концов заблокировать YouTube на территории России и, вероятно, заставят россиян использовать социальные медиаплатформы, находящиеся под влиянием или контролем Кремля. Российский федеральный цензор Роскомнадзор обвинил YouTube в "многочисленных нарушениях" российского законодательства и "неуважении" к России и ее гражданам и предупредил, что эти действия являются основанием для "принятия мер" против YouTube,

– говорится в обзоре ISW.

Эксперты видят в этом наращивание усилий по контролю за деятельностью россиян в интернете и создание культуры самоцензуры в России.

И оккупанты делают первые шаги к настоящему запрету видеохостинга.

Например, глава комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн заявил: в ближайшие дни YouTube будет загружаться на 40% медленнее. Причина – якобы российские дата-центры, которые сотрудничают с Google по неопределенным "серым схемам", намерены прекратить эти схемы.

Интересно, что ранее российский телекоммуникационный гигант "Ростелеком" заявил, что медленная загрузка YouTube в России связана с нехваткой российских серверов, на которых размещается YouTube.

Оппозиционное издание "Верстка" написало, что Россия стремится заменить YouTube видеосервисом "Вконтакте" (VK). Об этом свидетельствует намерение загрузить все русскоязычные видео с YouTube в сервис VK к осени 2024 года. СМИ ссылается на источник в администрации Путина.

"Вконтакте" полностью подконтрольна власти. Соцсеть возглавляет Владимир Кириенко, сын заместителя главы АП Сергея Кириенко. Последний, как известно, руководит различными ИПСО.

У Путина высказались о цензуре

Как сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, российское законодательство расширяется и охватывает не только "обычную жизнь", но и интернет. Поэтому цензура должна уберечь государственных служащих и военных от "дискредитации".

"Похоже, что Кремль пытается создать культуру соблюдения требований цензуры, включая использование только одобренных программ и самоцензуру оппозиционного или другого контента, неблагоприятного для целей власти. Кабинет министров России утвердил список российских программ, которые российские производители техники должны предварительно устанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры, смарттелевизоры и другие подобные устройства", – замечают в ISW.