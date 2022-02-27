YouTube заблокировал пропагандистов Sputnik на территории Украины

Пропагандистский канал Sputnik заблокировал YouTube Теперь в Украине он больше не доступен.

Об этом сообщили на официальной странице пропагандистского канала 27 февраля. Руководство Sputnik возмутительно отнеслось к ситуации.

Обратите внимание Кибервойна против России: хакеры сломали пропагандистские каналы

Пропагандисты Sputnik цинично написали: "Наверное, fake news там нужнее". Очевидно, они были не совсем в восторге от блокировки YouTube-канала в Украине.

К слову, вчера 26 февраля Минкульт обратился с письмом к YouTube с просьбой заблокировать российские телеканалы на сервисе. С такой же просьбой Украина обратилась в ЕС.

Тем временем инстаграм начал маркировать российские прокремлевские СМИ.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.