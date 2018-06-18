Юрист объяснил, почему украинского омбудсмена не пустили к политзаключенным

О том, почему к политзаключенным не пускают омбудсвумен Денисову, избиение военного в Мариуполе и новые правила для растаможивания еврономеров – в программе "Pro новости" рассказали юрист Марк Фейгин, экс-заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская и соучредитель общественного союза "Доступное авто "Михаил Катрук.

Марк Фейгин: В пятницу, 15 июня, украинский омбудсмен получила соответствующее разрешение судьи, который совершенно официально утвердил ее посещение политзаключенных. Но ее не пустили только потому, что переговоры Денисовой с Москальковой зашли в тупик, и она не согласовала посещение Денисовой украинских политзаключенных, несмотря на все предписания. Вы должны понять, как работает эта система в России. Вообще, в тюрьму можно пройти и по трамвайному билету, если вам "старший дядя" позволит. Руководит всем ФСБ, поэтому они могут дать указания именно тюрьме, как правильно поступить. Омбудсмен может иметь хоть 100 документов, но ее не пустят, пока сверху ее визит к любому украинскому политзаключенному не согласуют.

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Людмилу Денисову не пустили к политзаключенным: есть два объяснения: во-первых, это просто так называемая насмешка с украинского омбудсмена. Такое отношение почти к каждому украинскому депутату или чиновнику. Во-вторых, Москалькова ничего не решает, она в Кремле по сути никто. Ведь с Путиным может поговорить окружение людей 10 и Москалькова в него не входит.

Соломия Бобровская: К группу пограничников сразу на входе в заведение было некорректное отношение со стороны охранников. А когда один из военных попросил принести меню на украинском языке, то начался конфликт на повышенных тонах. Охранники вызвали на подмогу частную компанию, после чего драка перенеслась на улицу, где подполковнику разбили челюсть. Кроме Станислава Керода пострадала и пресс-офицер ГНСУ Валерия Карпиленко. Они заказали только кофе, который так и не выпили, ибо история закончилась сломанной челюстью Станислава и травмой пресс-офицера ГНСУ Валерии Карпиленко. Она сейчас в Мариупольском госпитале. В ближайшее время, двух пострадавших направят на лечение в Киев.

Михаил Катрук: На сайте Верховной Рады опубликовали финальный текст законопроектов. По моему личному мнению, они не являются панацеей, не являются чем-то таким, что может решить проблему. Эти законопроекты позиционируются как существенно сниженные акцизы. Однако, это касается только новых автомобилей, или автомобилей до 2-5 лет. Эти законопроекты очень выгодны тем, кто будет пригонять высококабатурные автомобили. По расчетам, стоимость растаможки автомобиля Mercedes с двигателем 3,5 л станет на 10 тысяч долларов дешевле. Будущим покупателям таких автомобилей – это очень выгодно. Если посмотреть на статистику, то наши граждане пригоняют авто Renault Megane (2011-2012 года), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Это абсолютно адекватные автомобили, по достаточно бюджетной версии. Соответственно, растаможка таких автомобилей станет дороже по новымизаконопроектам.

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