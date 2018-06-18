Юрист пояснив, чому українського омбудсмена не впустили до політв'язнів

Про те, чому до політв'язнів не пускають омбудсвумен Денісову, побиття військового у Маріуполі та нові правила для розмитнення єврономерів – у програмі "Pro новини" розповіли юрист Марк Фейгін, екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська та співзасновник громадської спілки "Доступне авто" Михайло Катрук.

Марк Фейгін: В п’ятницю, 15 червня, український омбудсмен отримала відповідний дозвіл судді, який абсолютно офіційно затвердив її відвідання політв’язнів. Але її не впустили тільки через те, що перемовини Денісової з Москальковою зайшли в тупик, і вона не погодила відвідання Денісовою українських політв'язнів, не дивлячись на всі розпорядження. Ви маєте зрозуміти, як працює ця система в Росії. Взагалі, до в'язниці можна пройти і по трамвайному квитку, якщо вам "старший дядько" дозволить. Керує всім ФСБ, тому вони можуть дати вказівки саме тюрмі, як правильно вчинити. Омбудсмен може мати хоч 100 документів, але її не впустять, поки зверху її візит до будь-якого українського політв'язня не погодять.

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Людмилу Денісову не пустили до політв'язнів є два пояснення: по-перше, це просто так зване глузування з українського омбудсмена. Таке відношення є майже до кожного українського депутата чи чиновника. По-друге, Москалькова нічого не вирішує, вона в Кремлі по суті ніхто. Адже з Путіним може поговорити оточення з людей 10, і Москалькова до нього не входить.

Соломія Бобровська: До групи прикордонників одразу на вході у заклад було некоректне ставлення з боку охоронців. А коли один з військових попросив принести меню українською мовою, то почався конфлікт на підвищених тонах. Охоронці викликали на підмогу приватну компанію, після чого бійка перенеслася на вулицю, де підполковнику розбили щелепу. Крім Станіслава Керода постраждала і прес-офіцер ДПСУ Валерія Карпиленко. Вони замовили тільки каву, яку так і не випили, бо історія закінчилася зламаною щелепою Станіслава і травмою прес-офіцера ДПСУ Валерії Карпиленко. Вона зараз у Маріупольському шпиталі. Найближчим часом, двох потерпілих направлять на лікування до Києва.

Михайло Катрук: На сайті Верховної Ради опублікували фінальний текст законопроектів. На мою особисту думку, вони не є панацеєю, не є чимось таким, що може вирішити проблему. Ці законопроекти позиціюються як суттєво знижені акцизи. Однак, це стосується виключно нових автомобілів, або автомобілів до 2-5 років. Ці законопроекти надзвичайно вигідні тим, хто буде приганяти висококабатурні автомобілі. За розрахунками, вартість розмитнення автомобіля Mercedes з двигуном 3,5 л стане на 10 тисяч доларів дешевшою. Майбутнім покупцям таких автомобілів – це дуже вигідно. Якщо подивитися на статистику, то наші громадяни приганяють авто Renault Megane (2011-2012 року), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Це є абсолютно адекватні автомобілі, за достатньо бюджетною версією. Відповідно, розмитнення таких автомобілів стане дорожчим за новими законопроектами.

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