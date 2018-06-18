20:45
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценко. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Програми Pro новини

Юрист пояснив, чому українського омбудсмена не впустили до політв'язнів

Pro новини 140 Читать новость на русском

Про те, чому до політв'язнів не пускають омбудсвумен Денісову, побиття військового у Маріуполі та нові правила для розмитнення єврономерів – у програмі "Pro новини" розповіли юрист Марк Фейгін, екс-заступниця голови Одеської облдержадміністрації Соломія Бобровська та співзасновник громадської спілки "Доступне авто" Михайло Катрук.

Марк Фейгін: В п’ятницю, 15 червня, український омбудсмен отримала відповідний дозвіл судді, який абсолютно офіційно затвердив її відвідання політв’язнів. Але її не впустили тільки через те, що перемовини Денісової з Москальковою зайшли в тупик, і вона не погодила відвідання Денісовою українських політв'язнів, не дивлячись на всі розпорядження. Ви маєте зрозуміти, як працює ця система в Росії. Взагалі, до в'язниці можна пройти і по трамвайному квитку, якщо вам "старший дядько" дозволить. Керує всім ФСБ, тому вони можуть дати вказівки саме тюрмі, як правильно вчинити. Омбудсмен може мати хоч 100 документів, але її не впустять, поки зверху її візит до будь-якого українського політв'язня не погодять.

Читайте також: Експерт пояснив, коли і за яких умов бізнесмени починають вкладати гроші у рейтинги кандидатів

Людмилу Денісову не пустили до політв'язнів є два пояснення: по-перше, це просто так зване глузування з українського омбудсмена. Таке відношення є майже до кожного українського депутата чи чиновника. По-друге, Москалькова нічого не вирішує, вона в Кремлі по суті ніхто. Адже з Путіним може поговорити оточення з людей 10, і Москалькова до нього не входить.

Соломія Бобровська: До групи прикордонників одразу на вході у заклад було некоректне ставлення з боку охоронців. А коли один з військових попросив принести меню українською мовою, то почався конфлікт на підвищених тонах. Охоронці викликали на підмогу приватну компанію, після чого бійка перенеслася на вулицю, де підполковнику розбили щелепу. Крім Станіслава Керода постраждала і прес-офіцер ДПСУ Валерія Карпиленко. Вони замовили тільки каву, яку так і не випили, бо історія закінчилася зламаною щелепою Станіслава і травмою прес-офіцера ДПСУ Валерії Карпиленко. Вона зараз у Маріупольському шпиталі. Найближчим часом, двох потерпілих направлять на лікування до Києва.

Михайло КатрукНа сайті Верховної Ради опублікували фінальний текст законопроектів. На мою особисту думку, вони не є панацеєю, не є чимось таким, що може вирішити проблему. Ці законопроекти позиціюються як суттєво знижені акцизи. Однак, це стосується виключно нових автомобілів, або автомобілів до 2-5 років. Ці законопроекти надзвичайно вигідні тим, хто буде приганяти висококабатурні автомобілі. За розрахунками, вартість розмитнення автомобіля Mercedes з двигуном 3,5 л стане на 10 тисяч доларів дешевшою. Майбутнім покупцям таких автомобілів – це дуже вигідно. Якщо подивитися на статистику, то наші громадяни приганяють авто Renault Megane (2011-2012 року), Volkswagen Passat, Opel Vectra. Це є абсолютно адекватні автомобілі, за достатньо бюджетною версією. Відповідно, розмитнення таких автомобілів стане дорожчим за новими законопроектами.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія Pro новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 20:45 Гольовий землетрус, "фестиваль насильства" і скандаліст Марадона – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
4
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 20:01 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 229
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
сьогодні, 17:51 Чи варто Олександру Усику боксувати у Москві: опитування
860
Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
сьогодні, 18:01 Пляжі та відкриті басейни Києва: ціни, недоліки та переваги
Настя Сукач 3330
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук