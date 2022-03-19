"Z" означает "уничтожены": правильное селфи от ВСУ

Украинские герои продолжают уничтожать технику и личный состав российских оккупантов. Воинственный пыл врага стремительно падает, ведь пополнять ряды тысяч ликвидированных русских солдат не хочет никто.

Кадры горящей российской техники радушно приветствуют по всей Украине. Они означают, что враг уничтожен, а победа над оккупантами стала еще на один маленький шаг ближе.

Интересно Для народа будет много приятных сюрпризов, – Арестович о требованиях Украины на переговорах

"Z" означает "уничтожены"

Один из украинских героев опубликовал селфи возле горящей российской техники. Буква "Z" не уберегла боевую машину оккупантов от неминуемой участи – уничтожения нашими бойцами.

Смотрите также: В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов