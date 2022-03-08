З Сум вже виїхали іноземні студенти, які чекали цього 10 днів, – Верещук

Из Сум эвакуировали местное население. Из-за украинцев заметили и иностранных студентов, которые уже более 10 дней ждали возможности выехать из города.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью 24 каналу.

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По ее словам, операция до сих пор продолжается, она началась в 10 утра.

Уже действительно выехали первые иностранные студенты. Речь идет о студентах из Индии, Пакистана, из Китая, которые очень напуганы, ждали более 10 дней, чтобы РФ разрешила дать гуманитарный коридор.

– оцепила Верещук.

Министр добавила, что это впервые, когда такое разрешение получили из-за Красного Креста.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в первой колонне автобусов, эвакуировавших людей, находились студенты из более чем 50 стран мира. Автобусы ехали в сопровождении машин Красного Креста.

Добавим, что министр обороны Алексей Резников обратился в другие страны и отметил, что мишенями террористов ежедневно являются иностранные студенты, которые не могут вернуться домой (около 10 тысяч). Из них 2 тысячи уже захватили в плен русские захватчики.