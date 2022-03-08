Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю 24 каналу.
До теми По автобусах з Сум не стріляли, але була хаотична стрільба від росіян, – глава ОВА
За її словами, операція досі триває, вона розпочалася о 10 ранку.
Вже дійсно виїхали перші іноземні студенти. Йдеться про студентів з Індії, Пакистану, з Китаю, які дуже налякані, чекали більше 10 днів, щоб РФ дозволила дати гуманітарний коридор,
– наголосила Верещук.
Міністерка додала, що це вперше, коли такий дозвіл отримали через Червоний Хрест.
Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що у першій колоні автобусів, які евакуювали людей, перебували студенти з понад 50 країн світу. Автобуси їхали в супроводі машин Червоного Хреста.
Додамо, що міністр оборони Олексій Резніков звернувся до інших країн та наголосив, що мішенями терористів щодня є іноземні студенти, які не можуть повернутися додому (близько 10 тисяч). З них 2 тисячі вже захопили в полон російські загарбники.
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