За 100 дней войны Россия разрушила более 370 памятников культурного наследия, – Ткаченко

Российские захватчики варварски уничтожают украинскую культуру: от оккупантов пострадали более 370 объектов. Сейчас в Минкульте решают, как восстановить и отстроить все, что возможно.

Об этом на брифинге рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что учет поврежденных или разрушенных памятников тщательно ведется.

Защищаем Украину уже 100 дней, – Зеленский с командой записал обращение к украинцам

Более половины разрушенных памятников культуры – храмы

Мы рассчитываем, каким образом мы сможем точно установить, какие убытки фактически в деньгах означает разрушение наших памятников. Хотел бы сказать, что среди этих 370 памятников культуры почти половина – это церкви разных конфессий,

– объяснил Ткаченко.

Захватчики не разбираются, заметил министр, "их скрепы или не их", они их разрушают.

Русские разрушили музей Сковороды – расположен среди полей

Ткаченко привел такой пример: 7 мая ракетой попали Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в Сковородиновке. Помещение было расположено посреди поля, так что в него нужно было "постараться" попасть.

Министерство вместе с Харьковской ОГА открыли фонд для восстановления музея.

Как одно сплошное 24 февраля: как известные политики и военные вспоминают о 100 днях войны

Минкульт обнародовал видео о 100 днях войны

В Минкульте обнародовали видео о том, какие разрушения потерпела культура Украины за время российского нашествия. На кадрах, исполненных боли, – руины драматического театра в Мариуполе, поврежденные снарядами памятники, разрушенный исторический центр Харькова. Несмотря на это украинская культура – жива, более она становится известной во всем мире.

Смотрите видео о 100 днях войны – как их пережило украинское наследие:

100 дней войны России в Украине: главное в этот день

Премьер Польши Матеуш Моравецкий отметил, что самой большой "победой" России в Украине является то, что Москва до сих пор не проиграла.

Украина помешала Путину добиться своих стратегических целей – взять Харьков и Киев.

В Офисе Президента тем временем рассказали, как Украина возвращается к жизни. За 100 дней войны украинские военные освободили от россиян 1017 городов и сел.

310 населенных пунктов уже удалось разминировать.

На деоккупированных территориях Киевщины, Харьковщины, Черниговщины, Сумщины и Житомирщины уже начаты первые работы по восстановлению жилых домов и объектов инфраструктуры,

Смотрите в видео: эксперт о 100 днях войны и возможной встрече Зеленского и Путина