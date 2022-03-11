За 15 дней войны Укрзализныця эвакуировала уже больше 2 миллионов человек

Несмотря на потенциальную опасность, "Укрзализныця" продолжает спасать украинцев со временно оккупированных территорий. В частности, уже известно об эвакуации более 2 миллионов человек.

За 15 дней войны "Укрзализныця" уже вывезла больше 2 миллионов человек, об этом сообщается в ее телеграм-канале.

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226 тысяч человек Укрзализныця вывезла за границу

Больше всего пассажиров вывезли из Киева и Харькова. Напомним, что эти города постоянно атакуются врагом.

Что касается самого популярного международного маршрута, то украинцы чаще всего едут в Польшу.

Укрзализныця продолжает эвакуацию мирного населения и вместе с ВСУ приближает Украину к победе. Спасибо всем железнодорожникам за работу!

– говорится в сообщении.

Кроме того, Укрзализныця уже разрабатывает план перевозки населения домой по завершению боевых действий.

Ранее в Укрзализныце рассказали о дополнительных эвакуационных рейсах Интерсити+. Поезда будут отправляться из Киева (Дарницы) и Днепра. Дополнительные рейсы добавили, учитывая утреннюю статистику эвакуационного пассажиропотока.

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