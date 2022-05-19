За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области
Источник:телеграм Павла Кириленко
Российские захватчики продолжают убивать мирных жителей Украины. В частности, в Донецкой области в течение суток 19 мая число погибших гражданских достигло 5 человек.
Трагическую новость сообщил Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА. Он подчеркнул, что накажут каждого военного преступника.
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Россия убивает гражданских. За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области. Еще 6 человек получили ранения,
– заявил Кириленко.
Он также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Россияне убили:
- 2 гражданских в Бахмуте;
- 1 – в Красногоровке;
- 1 – в Авдеевке;
- 1 – в Хрестище.
Ситуация остается сложной
По состоянию на 19 мая ситуация в Донецкой области остается сложной. За сутки 18 мая россияне убили 10 местных жителей. Соответствующие данные сообщили в ведении ОВА для Офиса Президента.
Кроме того, за сутки пострадали 7 человек.
Также враг продолжает уничтожать инфраструктуру региона. В частности, из-за российских обстрелов без газоснабжения осталось село Нью-Йорк.
По данным МВД, российские захватчики били по территории области из реактивной системы залпового огня "Смерч". Кроме того, враг наносил ракетные удары.
Жертвами российских атак стали 2 ребенка. Причина их смерти – прямое попадание в жилой дом.
Также враг разрушил 38 гражданских объектов.
Речь идет о:
- жилых домах;
- двух школах;
- лицее;
- детском садике;
- швейной фабрике;
- доме культуры;
- других объектах критической инфраструктуры
Правоохранители документируют все военные преступления российских захватчиков.
СНБО предупреждает о возможных провокациях
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщил, что Россия готовит провокации на Донбассе. Враг не оставляет попыток дискредитировать Украину на международной арене.
"Для дискредитации Украины на международной арене минобороны России сообщает о провокациях по "бучанскому сценарию", которые якобы "готовят украинские власти при поддержке западных кураторов", – говорится в сообщении.
Российские пропагандисты продолжают работать по своему старому шаблону. Оккупанты снова пытаются переложить на Украину ответственность за массовые убийства гражданского населения.
Между тем, для себя враг пытается подготовить информационное алиби.
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