Трагічну новину повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОВА. Він наголосив, що покарають кожного воєнного злочинця.

Зауважте ЗСУ відбили усі атаки росіян на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках

Росія вбиває цивільних. За 19 травня росіяни вбили 5 мирних мешканців Донеччини. Ще 6 людей дістали поранення,

– заявив Кириленко.

Він також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Росіяни вбили:

2 цивільних у Бахмуті;

1 – у Красногорівці;

1 – в Авдіївці;

1 – у Хрестищі.

Ситуація залишається складною

Станом на 19 травня ситуація на Донеччині залишається складною. Упродовж доби 18 травня росіяни вбили 10 місцевих мешканців. Відповідні дані повідомили у зведенні ОВА для Офісу Президента.

Окрім того, упродовж доби постраждали 7 людей.

Також ворог продовжує знищувати інфраструктуру регіону. Зокрема, через російські обстріли без газопостачання залишилося село Нью-Йорк.

За даними МВС, російські загарбники гатили по території області з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Окрім того, ворог завдавав ракетні удари.

Жертвами російських атак стали 2 дітей. Причина їхньої смерті – пряме влучання у житловий будинок.

Також ворог зруйнував 38 цивільних об'єктів.

Мовиться про:

житлові будинки;

дві школи;

ліцей;

дитячий садок;

швейну фабрику;

будинок культури;

інші об'єкти критичної інфраструктури.

Правоохоронці документують усі воєнні злочини російських загарбників.

РНБО попереджає про можливі провокації

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони повідомив, що Росія готує провокації на Донбасі. Ворог не полишає спроб дискредитувати Україну на міжнародній арені.

"Для дискредитації України на міжнародній арені міноборони Росії повідомляє про провокації за "бучанським сценарієм", що нібито "готує українська влада за підтримки західних кураторів", – мовиться у повідомленні.

Російські пропагандисти продовжують працювати за своїм старим шаблоном. Окупанти знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства цивільного населення.

Тим часом для себе ворог намагається підготувати інформаційне алібі.

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