За 2 недели войны от обстрелов погибли 34 жителя Луганщины, за последние сутки – 8 человек
10 марта 2022 , 11:20Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
На Луганщине в течение 2 недель войны погибли 34 мирных жителя. За последние сутки жертвами стали еще 8 человек.
За это время враг около двухсот раз открывал огонь в сторону Луганщины. Об этом сообщил глава местной ОВА.
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В основном, россияне обстреливают артиллерией и градами многоэтажки Северодонецка, Лисичанска, Рубежного.
За две недели найдены тела 34 погибших среди гражданского населения, за последнюю неделю – 18, за сутки – 8,
– пишет Гайдай.
Всего из-за российского вторжения повреждено или разрушено 224 здания. Из них 109 – в течение недели, 38 – за последние 24 часа.
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