За 3 дня – 13 ракет, пытались смыть водой 150 тысяч человек, – Вилкул об атаке по Кривому Рогу

За три дня россия выпустила по Кривому Рогу 13 ракет, в том числе не пожалела и самые дорогие – "Кинжал". Оккупанты умышленно гатят по объектам критической инфраструктуры.

Кривой Рог беспощадно обстреливают уже три дня

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил во время брифинга, что враг три дня подряд беспощадно обстреливает город и "это не что иное, как террористические акты".

Внимание Россияне ударили по дамбе на Криворожье, чтобы помешать операциям ВСУ на реке Ингулец, – ISW

Россияне просто пытались смыть водой три района города, в которых проживает более 150 тысяч человек. За три дня – 13 крылатых ракет. "Искандер", "Иксы" и самые дорогие российские ракеты, которых у них всего несколько десятков – "Кинжал". Выглядит как безумие, но это – наша действительность,

– отметил Вилкул.

Военная администрация сразу после обстрелов, еще 14 сентября, создала Штаб по ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях города, в который вошли руководители и представители спасательных, коммунальных, аварийных и промышленных структур города. Штаб работает круглые сутки уже третий день.

По словам Вилкула, каждая новая ракета создает новые разрушения и очень усложняет работу. Однако город задействовал весь ресурс: и аварийный, и спасательный, и ресурс коммунальных и промышленных предприятий.

Еще раз подчеркну, все удары наносились по абсолютно гражданской инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным. Это – ничто иное, как ничем не прикрытый терроризм, на который только и способна россия, терпящая на поле боя одно поражение за другим,

– подчеркнул Вилкул.

Последствия обстрелов и что уже удалось решить

Уровень воды в реке Ингулец уже возвращен на обычный уровень. Впрочем, на самых гидротехнических сооружениях возобновляемые работы продолжаются – серьезные разрушения.

Подтопление жилых домов ликвидировано. Продолжается откачка воды из придомовых территорий. Используются мотопомпы.

Снабжение питьевой воды возобновлено уже по всему городу.

Что касается красного цвета воды в реке Ингулец, то это не представляет опасности ни городу, ни жителям. После промывки вода будет обычного цвета.

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Что делать владельцам домов, которые были подтоплены

Всего, по данным районной администрации, было подтоплено более ста домов. В городе начали работу комиссии Центрально-Городского и Ингулецкого районов, которые фиксируют разрушения и ущерб.

Важно! С понедельника начнет работу "Мобильный офис". Сотрудники социальных служб и администраторы Центра предоставления административных услуг "Виза" будут выезжать непосредственно в районы, где произошли затопления и будут помогать пострадавшим оформлять заявки на материальную помощь из городского бюджета.

Документы на материальную помощь пострадавшие также могут оформить в подразделе "Виза", которые есть во всех районах нашего города, или самостоятельно через приложение Дія.

За консультациями можно обратиться в городскую горячую линию 15-20.

Обстрелы общин: ситуация на линии фронта

Противник ночью и после обеда обстрелял Зеленодольскую общину. Попали по центру Большой Костромки. В деревне в результате обстрела зафиксировали разрушение. К сожалению, погибли двое мужчин – 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. По данным РВА, он находится в больнице, его состояние средней тяжести.

В Никопольском районе под обстрел из "Градов" и тяжелой артиллерии попали город Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины.

В Никополе ранена 57-летняя женщина. Повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и электропередачи.

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