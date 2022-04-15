За 50 дней они показали, что именно Донбасс РФ хочет уничтожить в первую очередь, – Зеленский
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Несмотря на то, что Россия прикрывается "желанием защитить людей Донбасса", за 50 дней вторжения она показала, что именно Донбасс стал главной мишенью. Ведь больше всего россияне хотят уничтожить Луганскую и Донецкую области.
Об этом рассказал президент Зеленский в своем обращении в ночь на 15 апреля. Города Донбасса разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни.
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Донбасс – главная мишень, – Зеленский
За эти 50 дней Россия доказала, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области,
– объяснил президент.
Россияне словно хотят, чтобы на этих территориях не осталось вообще людей. Они принудительно уводят жителей областей в свою армию, а также бросают их в самые страшные бои.
Они сжигают все, – президент
Они сжигают все, что выдержало 8 лет войны,
– добавил глава государства.
Зеленский отметил, что таких издевательств Харьков не видел в течение 80 лет – со Второй мировой войны. Президент подчеркнул, что это вторжение самоубийственно для всего, что Россия вроде бы хочет "спасать".
Смотрите обращение президента Зеленского: