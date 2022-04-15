За 50 дней они показали, что именно Донбасс РФ хочет уничтожить в первую очередь, – Зеленский

Несмотря на то, что Россия прикрывается "желанием защитить людей Донбасса", за 50 дней вторжения она показала, что именно Донбасс стал главной мишенью. Ведь больше всего россияне хотят уничтожить Луганскую и Донецкую области.

Об этом рассказал президент Зеленский в своем обращении в ночь на 15 апреля. Города Донбасса разрушают так, будто хотят, чтобы от них остались только камни.

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Донбасс – главная мишень, – Зеленский

За эти 50 дней Россия доказала, что именно Донбасс для России – это главная мишень. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь. Именно Луганскую и Донецкую области,

– объяснил президент.

Россияне словно хотят, чтобы на этих территориях не осталось вообще людей. Они принудительно уводят жителей областей в свою армию, а также бросают их в самые страшные бои.

Они сжигают все, – президент

Они сжигают все, что выдержало 8 лет войны,

– добавил глава государства.

Зеленский отметил, что таких издевательств Харьков не видел в течение 80 лет – со Второй мировой войны. Президент подчеркнул, что это вторжение самоубийственно для всего, что Россия вроде бы хочет "спасать".

Смотрите обращение президента Зеленского: