Об этом журналисты "Украинской правды" сообщают со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах и пресс-службу САП. Кто именно внес заставу за Бориса Кауфмана – не сообщается.
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Кауфман вышел из СИЗО
Информацию подтвердили и в специализированной антикоррупционной прокуратуре. Журналистам сообщили, что Кауфман уже вышел из СИЗО.
Редакция 24 канала обратилась за комментарием в Высший антикоррупционный суд Украины. В ВАКСе обещали уточнить информацию.
Что предшествовало внесению залога за Кауфмана
- 5 декабря задержали одесского бизнесмена Бориса Кауфмана. Его разоблачили сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
- Известный предприниматель и владелец ФК Черноморец, который является основателем инвестиционных компаний Vertex United и TEDIS Ukraine, подозревается в том, что он соорганизатор преступной организации, которая контролировала чиновников Одесского городского совета.
- 7 декабря Высший антикоррупционный суд отправил Кауфмана в СИЗО с альтернативным залогом в 129 миллионов, хотя прокурор САП ходатайствовал об аресте и большей сумме в случае залога. Журналист Олег Новиков сообщал, что адвокат Кауфмана Игорь Фомин отрицал обоснованность подозрения бизнесмена.
- По данным Forbes, состояние бизнесмена составляет 220 миллионов долларов, поэтому он может внести залог.