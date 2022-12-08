Про це журналісти "Української правди" повідомляють з посилання на співрозмовника в правоохороних органах і пресслужбу САП. Хто саме вніс заставку за Бориса Кауфмана – не повідомляється.
До теми Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру
Кауфман вийшов із СІЗО
Інформацію підтвердили і в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Журналістам повідомлили, що Кауфман уже вийшов із СІЗО.
Редакція 24 каналу звернувся за коментарем до Вищого антикорупційного суду України. У ВАКС обіцяли уточнити інформацію.
Що передувало внесенню застави за Кауфмана
- 5 грудя затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Його викрили співробітники Національного антикорупційного бюро.
- Відомого підприємця і власника ФК Чорноморець, який є засновником інвестиційних компаній Vertex United та TEDIS Ukraine, підозрюють у тому, що він є співорганізатором злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради.
- 7 грудня Вищий антикорупційний суд відправив Кауфмана у СІЗО з альтернативною заставою у 129 мільйонів, хоча прокурор САП клопотав про арешт і більшу суму у випадку застави. Журналіст Олег Новіков повідомляв, що адвокат Кауфмана Ігор Фомін заперечував обґрунтованість підозри бізнесмену.
- За даними Forbes, статки бізнесмена складають 220 мільйонів доларів, через що він може внести заставу.