Минобороны назвало примеры, когда военнообязанный может быть "в розыске"

Статус "в розыске" имеют военнообязанные, которые нарушили правила воинского учета. В Минобороны привели примеры, в каких случаях гражданина могу внести в розыск.

К слову, "в розыск" могут попасть не только военнообязанные мужчины, но и женщины.

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В каких случаях человека могут внести в розыск: примеры МО

К примеру, в розыск могут внести гражданина, который не стал на воинский учет после достижения им соответствующего возраста. Или гражданку, которая получила медицинское или фармацевтическое образование, но не стала на воинский учет.

Также в розыск могут попасть:

Граждане, которые были сняты с воинского учета, но не стали обратно на воинский учет в указанный срок;

Граждане, которые были исключены с воинского учета, но после 18 мая обязаны стать на воинский учет и не сделали этого;

Гражданин, который находится на воинском учете, не проживает по зарегистрированному месту жительства и не сообщил об этом ТЦК;

Гражданин, получивший повестку, не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин;

Гражданин, получивший направление на ВВК, не прошел комиссию или после прохождения комиссии не явился повторно в ТЦК;

Гражданин, который после обновления данных и прохождения ВВК получил повестку о призыве на военную службу по мобилизации и не явился в ТЦК в указанную дату и время без уважительных на то причин.

В МОУ добавили, что кроме указанных оснований не исключается человеческий фактор, когда при заполнении данных оператором реестра "Оберіг" была допущена ошибка или не внесены некоторые данные. Однако все равно для того, чтобы исправить ситуацию, человек должен появиться в ТЦК и СП.

К слову, недавно сообщалось, что Минобороны исправило ошибку, из-за которой в приложении Резерв + некоторые граждане имели безосновательный статус "в розыске". Такой статус безосновательно имели более 700 тысяч украинцев.