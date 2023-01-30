"Львовоблэнерго" оштрафовали за несвоевременное обновление информации на сайте: там уже отреагировали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Львовоблэнерго на 85 тысяч гривен. Произошло это потому, что якобы компания не обновляла информацию на своем сайте.

Известно, что "Львовоблэнерго" пока не планирует вводить новые графики снабжения электроэнергией. В то же время, как сообщает НКРЭКУ, компания поздно актуализировала информацию в разделе "Почему нет света". Собственно, нужно это делать каждые 30 минут.

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Реакция "Львовоблэнерго" на эту ситуацию

Согласно постановлению НКРЭКУ, о времени начала и окончания перерыва электроснабжения потребителям должны сообщать каждые полчаса. То есть каждые 30 минут с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов, корпусов компания "Львовоблэнерго" должна сообщать – плановое это или аварийное отключение.

В предприятии констатировали, что одна из страниц этого сайта функционирует с августа 2016 года. Именно с тех пор потребители могут узнавать свежую информацию о том, почему нет света.

Информируем, что страница "Почему нет света" функционирует с августа 2016 года. Уже тогда потребители имели возможность узнавать причины отсутствия электроэнергии и время восстановления электроснабжения,

– отреагировали на штраф в компании.

Также там отметили, что информация об отключениях автоматически отображается на сайте благодаря техническому обеспечению.



Сообщение на сайте "Львовоблэнерго" актуальной информации об отключениях / Скриншот 24 Канала

В то же время в "Львовоблэнерго" отметили, что с помощью их сервиса пользователь получает всю необходимую информацию о начале и окончании перерыва в электроснабжении. Происходит это с указанием названий населенных пунктов, улиц, домов и названий перерывов.

Вопрос справедливости крайне важен

Отметим, что на этом заседании НКРЭКУ выступил народный депутат Алексей Кучеренко, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он поднял вопрос о том, справедливо ли распределяются лимиты между областями Украины, упомянув в этом контексте о Львовщине.

О деталях этого выступления в "Львовоблэнерго" не рассказывали, однако в связи с этим напомним, почему иногда в вашем доме может быть свет, а у соседа – нет. И наоборот.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Картинка 24 Канала