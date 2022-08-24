Украинцы сейчас выполняют миссию, которая изменит 21 век

У Украины и украинцев есть миссия, которая, возможно, изменит 21 век. Над нами иногда смеются, когда у нас либо "зрада", либо "перемога". И ничего посередине.

Украинский урок для Запада

Но в нашем мире нужно четко различать, где Добро и где Зло. Хотеть и быть способным жертвовать в борьбе за первое и против второго.

О главном Украинцы победят в войне благодаря тому, о чем россияне даже не догадываются

Этого катастрофически не хватает Западу, который любит комфорт, но это предпосылка его выживания.

Украина – это простор людей, россия – ее антипод. Люди, которые имеют настоящие ценности и готовы за них бороться до конца, доказать это миру является нашей миссией.

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Украинские Герои закрыли собой остальной цивилизованный мир от варварской орды / Фото "Окна-новости"

"Слава Украине" будет звучать по всему миру

Теперь у нас общая судьба с цивилизованным миром: если мы выигрываем, выиграет и он. Потому и День Независимости должен праздновать вместе с нами. Как свой праздник.

Чтобы "Слава Украине! Героям Слава!" говорил весь мир, понимая значение этих слов. Может и с акцентом, но с общим сердцем. С Днем Независимости!

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