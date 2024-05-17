За день оккупанты били по Одесской области сразу 6 ракетами: сколько удалось сбить

Днем 17 мая российские военные несколько раз атаковали Одесскую область ракетами. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.

В целом агрессор выпустил 6 ракет. Часть из них уничтожили защитники неба.

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оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграме

В течение суток 17 мая оккупанты атаковали Одесскую область 3 баллистическими ракетами, вероятно, "Искандер-М", и 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, активно применяя разведывательные дроны на всем Южном направлении.

Противовоздушной обороной на южном направлении уничтожено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 в Одесской области,

– сообщили в Воздушных силах.

Кроме того, сбили 2 разведывательных БпЛА "ZALA", ударный "Ланцет" и 1 БпЛА неустановленного типа на Херсонщине. Еще 1 дрон неустановленного типа уничтожили на Кировоградщине.

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