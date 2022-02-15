За депутата Киевсовета Трубицына внесли залог, он выходит из СИЗО

Депутата Киевсовета Владислава Трубицына, подозреваемого в получении взятки, выпустят из СИЗО. Все потому, что за него внесли залог.

Как сообщил журналист Олег Новиков, на счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 миллиона гривен залога.

Важно НАБУ опубликовало видео со "слугой" Трубицыным, подозреваемым во взяточничестве

Теперь он выйдет из СИЗО и на него возложат обязательства, в частности:

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет.

Также залог внесли за:

исполняющего обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламова;

его заместителя Алексея Непряхина.

На них тоже возложат обязанности, и они выйдут из СИЗО.

Разоблачение "слуги народа" Трубицына на взятке: главное

НАБУ и САП опубликовали видеоразоблачение на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Кроме депутата, неправомерную выгоду в размере 1,26 миллионов гривен пытались получить еще 5 человек.

Среди разоблаченных – депутат Трубицын, его помощник и приближенный к нему человек, директор коммунального предприятия и 2 заместителя. За полученную взятку они должны были способствовать победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.

В целом депутат и другие разоблаченные лица просили 1,39 миллиона гривен. Однако их разоблачили на передаче значительной части этой суммы

Прокуроры САП добились частичного удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицину. "Слугу народа" поместили в следственный изолятор, где он должен был находиться до 9 апреля.

НАБУ разоблачили на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына: смотрите видео