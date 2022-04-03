За сутки по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 2694 человека

Украинцев продолжают эвакуировать из регионов, где продолжаются активные боевые действия. В течение 3 апреля удалось забрать в безопасное место 2694 граждан.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук, пишет 24 канал. Она подробно рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров.

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Многие эвакуированные – из Луганщины

Почти половина от общего количества эвакуированных – жители Луганской области. По словам Верещук, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной удалось вывезти 1467 человек.

Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации,

– подчеркнула чиновник.

По словам Сергея Гайдая, возглавляющего Луганскую ОВА, часто приходится уговаривать людей соглашаться на эвакуацию. Некоторые просто боятся покидать свои квартиры или дома.

Вечерний брифинг Ирины Верещук за 3 апреля: смотрите видео

Кроме этого, в Запорожье на собственном транспорте доехали 469 мариупольцев. Еще более 350 человек прошли вражеские блокпосты на выезде из Мариуполя и Бердянска.