Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, пише 24 канал. Вона детально розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів.

Читайте також У російському полоні перебувають 11 голів українських громад, – Верещук

Багато евакуйованих – з Луганщини

Майже половина від загальної кількості евакуйованих – мешканці Луганської області. За словами Верещук, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного й Кремінної вдалося вивезти 1 467 людей.

Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації,

– підкреслила посадовиця.

За словами Сергія Гайдая, який очолює Луганську ОВА, часто доводиться вмовляти людей погоджуватися на евакуацію. Деякі просто бояться покидати свої квартири чи будинки.

Довідка. Крім цього, до Запоріжжя на власному транспорті доїхали 469 маріупольців. Ще понад 350 людей пройшли ворожі блокпости на виїзді з Маріуполя та Бердянська.

Вечірній брифінг Ірини Верещук за 3 квітня: дивіться відео