Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук, пише 24 канал. Вона детально розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів.
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Багато евакуйованих – з Луганщини
Майже половина від загальної кількості евакуйованих – мешканці Луганської області. За словами Верещук, з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного й Кремінної вдалося вивезти 1 467 людей.
Попри домовленості, російські окупаційні війська систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації,
– підкреслила посадовиця.
За словами Сергія Гайдая, який очолює Луганську ОВА, часто доводиться вмовляти людей погоджуватися на евакуацію. Деякі просто бояться покидати свої квартири чи будинки.
Вечірній брифінг Ірини Верещук за 3 квітня: дивіться відео