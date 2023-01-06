За дроны для России: США наложили санкции на Иран

Администрация Джо Байдена 6 января объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана. Вашингтон повышает ставки в своей кампании против Тегерана за поставку Москве оружия для войны с Украиной.

Министерство финансов ввело санкции в отношении иранской компании Qods Aviation Industries, ведущего оборонного производителя страны, отвечающего за производство беспилотников.

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США ввели санкции против компании, отвечающей за "Шахиды"

Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БпЛА и баллистических ракет, "и будут решительно поддерживать народ Украины".

Надежда Кремля на таких поставщиков последней инстанции, как Иран, свидетельствует об их отчаянии перед лицом храброго украинского сопротивления и успеха нашей глобальной коалиции в срыве цепочек снабжения российских военных и отказе им в снабжении, необходимом для замены оружия, утраченного на поле боя,

– написала Джанет Йеллен в своем релизе.

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