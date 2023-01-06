За дроны для России: США наложили санкции на Иран
Источник:Минфин США
Администрация Джо Байдена 6 января объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана. Вашингтон повышает ставки в своей кампании против Тегерана за поставку Москве оружия для войны с Украиной.
Министерство финансов ввело санкции в отношении иранской компании Qods Aviation Industries, ведущего оборонного производителя страны, отвечающего за производство беспилотников.
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США ввели санкции против компании, отвечающей за "Шахиды"
Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БпЛА и баллистических ракет, "и будут решительно поддерживать народ Украины".
Надежда Кремля на таких поставщиков последней инстанции, как Иран, свидетельствует об их отчаянии перед лицом храброго украинского сопротивления и успеха нашей глобальной коалиции в срыве цепочек снабжения российских военных и отказе им в снабжении, необходимом для замены оружия, утраченного на поле боя,
– написала Джанет Йеллен в своем релизе.
Россия атакует Украину иранскими дронами
- О том, что Россия наладила военное сотрудничество с Ираном, стало известно летом 2022 года. В США неоднократно предупреждали, что Иран будет поставлять России дроны-камикадзе.
- Осенью россияне начали активно применять "Шахиды" против Украины. Враг атаковал беспилотниками почти все регионы Украины, кроме западных. Больше всего от "Шахидов" пострадал Киев.
- Российские военные в основном направляют "Шахиды" против объектов критической инфраструктуры Украины, в том числе энергетических. Россия массово использует "Шахиды", поскольку они намного дешевле высокоточных ракет, запасы которых у россиян заканчиваются.
- Одна из наиболее массовых атак "Шахидами" произошла в начале Нового года, когда Россия выпустила 84 дрона. Но силы ПВО уничтожили все воздушные цели.