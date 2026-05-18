За Ермака внесли уже полную сумму залога –140 миллионов гривен

За экс-главу Офиса Президента Андрея Ермака могли внести полную сумму залога. Речь идет о 140 миллионах гривен.

Информацию из СМИ 24 Каналу подтвердили в Высшем антикоррупционном суде.

Внесли ли залог за Ермака?

В пресс-службе ВАКС 18 мая подтвердили, что при бывшем главе ОП Андрее Ермаке уже внесена полная сумма залога – 140 миллионов гривен. Детали там пока не сообщили.

Напомним, что 14 мая суд избрал Ермаку меру пресечения и отправил под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога. Прокуроры же просили большую сумму залога – 180 миллионов гривен.

В тот день за него начали постепенно вносить залог. Журналисты "Схем" со ссылкой на источники в правоохранительных органах писали о по меньшей мере 14,5 миллиона гривен, которые внесли три физических лица.

Кто мог внести залог?

Тогда 8 миллионов гривен залога внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова. В Bihus.Info сообщали, что она была юристом в "Международной юридической компании", связанной с Андреем Ермаком. А после того, как он возглавил ОП, она якобы получила назначение в наблюдательном совете "Ощадбанка".

Еще 6,5 миллионов гривен внес адвокат и бывший партнер объединения Asters Сергей Свириба. "Украинская правда" утверждает, что он был одногруппником Ермака.

Украинский актер, продюсер и общественный деятель Григорий Гришкан внес еще 666 гривен залога за экспредседателя ОП. "Схемам" он не рассказал, почему решил внести залог. Однако заявил, что готов лично рассказать "о своем поступке и будущем Украины".

Еще 30 миллионов гривен внес бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров. Он публично не комментировал ситуацию, а на звонки и сообщения журналистов "Схем" не ответил.

К сбору средств на залог для Ермака присоединился также его адвокат Игорь Фомин, внеся 5 миллионов гривен, и фирма "Миралиф" – 9,8 миллиона гривен.

