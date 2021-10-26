За фейки о вакцинации: Youtube временно заблокировал канал президента Бразилии

Youtube временно заблокировал официальный канал Жаира Болсонара, президента Бразилии. В течение недели он не сможет публиковать новые видео.

Компания также удалила его видео. Правила корпорации по COVID-19 президент Бразилии нарушил уже второй раз.

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Ютуб-канал президента Бразилии заблокирован

В официальном заявлении Youtube объяснили, что Жаир Болсонар нарушил правила относительно распространения ложной медицинской информации о COVID-19. Он утверждал, что вакцины якобы не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям.

Президент Бразилии во время своего еженедельного прямого эфира процитировал публикацию одного из сайтов, в котором утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании впоследствии обнаруживали СПИД.

, что такая информация уже была опровергнута в министерстве здравоохранения Великобритании.

Публикацию Болсонара удалили также с принадлежащих Facebook платформ. Напомним, что в июле 2021 года президент получил предупреждение от Youtube за утверждение о том, что ношение масок якобы не помогает защититься от COVID-19.

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Отношение президента Бразилии к COVID-19