За фейки о вакцинации: Youtube временно заблокировал канал президента Бразилии
Источник:CNN Brasil
Youtube временно заблокировал официальный канал Жаира Болсонара, президента Бразилии. В течение недели он не сможет публиковать новые видео.
Компания также удалила его видео. Правила корпорации по COVID-19 президент Бразилии нарушил уже второй раз.
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Ютуб-канал президента Бразилии заблокирован
В официальном заявлении Youtube объяснили, что Жаир Болсонар нарушил правила относительно распространения ложной медицинской информации о COVID-19. Он утверждал, что вакцины якобы не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям.
Президент Бразилии во время своего еженедельного прямого эфира процитировал публикацию одного из сайтов, в котором утверждалось, что у привитых от коронавируса в Великобритании впоследствии обнаруживали СПИД.Отметим, что такая информация уже была опровергнута в министерстве здравоохранения Великобритании.
Публикацию Болсонара удалили также с принадлежащих Facebook платформ. Напомним, что в июле 2021 года президент получил предупреждение от Youtube за утверждение о том, что ношение масок якобы не помогает защититься от COVID-19.
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Отношение президента Бразилии к COVID-19
- С начала пандемии коронавируса Жаир Болсонар демонстрировал несерьезное отношение к болезни.
- Президент Бразилии критиковал какие-либо ограничения для борьбы с коронавирусом.
- В сентябре 2020 года Болсонар заявил, что оставаться дома во время пандемии – это проявление слабости.
- Кроме того, глава государства даже участвовал в акции протеста, где призвали положить конец коронавирусным ограничениям в Бразилии.
- Из-за того, что президент не вакцинировался от коронавируса, его не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка, так что политику пришлось есть на улице.