За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский вечером 6 августа традиционно опубликовал обращение к украинцам. Он рассказал о результатах сегодняшнего дня.

В частности, он поделился подробностями проведенной Ставки. Гарант рассказал, какие вопросы поднимали во время нее.

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Зеленский провел Ставку

Президент Украины рассказал, что сегодня, 6 августа, провел Ставку.

Там поднималось несколько вопросов. В частности, вопрос о фронте. Президент заслушал доклад главкома – тот участвовал в Ставке как раз с передовой.

Непосредственно находится там (на передовой – 24 Канал). Доложил по всем направлениям наших действий. И наиболее жесткие – Покровский, Торецкий, а также Харьковщина, и все другие направления боев – ни одного не оставляем без внимания. Делаем максимум, чтобы поддержать наши подразделения и чтобы уничтожать оккупанта,

– отметил президент.

Украинский президент поблагодарил каждую нашу боевую бригаду, всех солдата и командиров, которые всеми силами уничтожают врага и, в частности, метко применяют наши возможности по дронам.

Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже двигаются к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте – по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и ко всем другим, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины,

– рассказал Зеленский.

По словам гаранта, наше украинское лидерство по дронам может быть тем фактором, который не только приближает справедливое окончание войны, но и сделает Украину поставщиком безопасности для других государств.

Он рассказал, что сегодня были также на Ставке доклады наших чиновников. В частности, Минстратегпром и Минцифры – по производству и финансированию дронов. По словам президента, по состоянию на этот год "уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов, и будет в целом с каждым годом больше".

Он отметил, что всех деталей сейчас не разглашают, но наши возможности производить дроны неизменно становятся больше. "И мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами – чтобы они вкладывались в наше производство дронов. В то, что помогает защищаться сейчас нам, а впоследствии будет помогать сохранять безопасность всем, кто ценит жизнь и кто сейчас с нами бок о бок", – отметил Зеленский.

На Ставке приняли вопрос относительно ракетной программы

Кроме этого, по словам президента Украины, на Ставке приняли решение по нашей ракетной программе – увеличили финансирование.

Также министр обороны отдельно доложил относительно обеспечения оружием наших бригад и соответствующих переговоров с партнерами.

Украинский лидер выразил благодарность всем в мире, "кто действительно готов поддерживать нас именно так, как нужно, чтобы и сейчас, и в перспективе достичь результата".

"Преимущество наших воинов над оккупантом – это то, чего мы все вместе можем достичь. Все, кто в Украине работает ради нашей независимости. Все в мире, кто действительно ценит международное право и хочет как можно быстрее достичь настоящего, длительного и справедливого мира. Решительность, смелость и поддержка украинцев сейчас – действительно смелые решения партнеров – это то, что гарантирует, что у России не получится навязать миру постоянный хаос и войны вместо нормальной жизни", – добавил гарант.

Президент отметил, что сейчас в Харькове еще продолжаются спасательные работы после российского удара. Он отметил, что под завалами находятся люди. По его словам, делается максимум, чтобы им помочь. Зеленский сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 12 пострадавших. К сожалению, один человек погиб. Президент выразил соболезнования родным и близким.

"Все необходимые силы для спасательной операции привлечены. И обязательно России на это мы ответим. Российский террор неизбежно будет наказан. И я благодарю всех в мире, кто помогает Украине это приближать", – резюмировал Владимир Зеленский.