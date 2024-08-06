Зокрема, він поділився подробиця проведеної Ставки. Гарант розповів, які питання порушували під час неї.

Дивіться також Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський

Зеленський провів Ставку

Президент України розповів, що сьогодні, 6 серпня, провів Ставку.

Там підіймалося кілька питань. Зокрема, питання щодо фронту. Він заслухав доповідь Головкома – він брав участь у Ставці якраз із передової.

Безпосередньо перебуває там (на передовій – 24 Канал). Доповів щодо всіх напрямків наших дій. І найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, а також Харківщина та всі інші напрямки боїв – жодного не залишаємо без уваги. Робимо максимум, щоб підтримати наші підрозділи та щоб знищувати окупанта,

– зазначив президент.