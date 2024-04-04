За экс-советника Офиса Президента Артема Шило внесли залог в размере 30 миллионов гривен

За бывшего советника Офиса Президента Украины Артема Шило внесли 30 миллионов гривен залога. Он был одним из подозреваемых по делу о завладении 94,8 млн гривен "Укрзализныци".

После внесения залога Шило должен соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, носить электронный браслет. В случае нарушения обязанностей залог может быть взыскана в доход бюджета.

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Стоит отметить, что он также не имеет права общаться по поводу обстоятельств дела с руководителем ОПУ Андреем Ермаком, его заместителем Олегом Татаровым, главой Минстратегпрома Александром Камышиным, вице-премьером Александром Кубраковым и рядом других лиц.

По данным Центра противодействия коррупции, один из адвокатов Шила сам обвиняется в деле НАБУ и САП. Речь идет о Сергее Тарасюке.

Дело Артема Шило: что известно