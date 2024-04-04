За экс-советника Офиса Президента Артема Шило внесли залог в размере 30 миллионов гривен
Источник:Суспильне
За бывшего советника Офиса Президента Украины Артема Шило внесли 30 миллионов гривен залога. Он был одним из подозреваемых по делу о завладении 94,8 млн гривен "Укрзализныци".
После внесения залога Шило должен соблюдать ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта, носить электронный браслет. В случае нарушения обязанностей залог может быть взыскана в доход бюджета.
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Стоит отметить, что он также не имеет права общаться по поводу обстоятельств дела с руководителем ОПУ Андреем Ермаком, его заместителем Олегом Татаровым, главой Минстратегпрома Александром Камышиным, вице-премьером Александром Кубраковым и рядом других лиц.
По данным Центра противодействия коррупции, один из адвокатов Шила сам обвиняется в деле НАБУ и САП. Речь идет о Сергее Тарасюке.
Дело Артема Шило: что известно
- НАБУ и САП 2 апреля заявили, что разоблачили организацию, которая могла завладеть почти 95 миллионами гривен на закупке трансформаторов для Укрзализныци. Ведомства уточнили, что действовала группа с 2021 года и пыталась контролировать средства железнодорожной компании.
- По данным правоохранителей, эта группа обеспечила, чтобы поставщиком трансформаторов стала "правильная компания". Цену на трансформаторы завысили вдвое, а победу в тендере отдали компании, которую контролирует гражданин Беларуси с тесными связями с Россией.
- Тогда СМИ также подозревали, что к этой истории причастен работник СБУ, который также был советником Офиса Президента. Говорится о СБУшнике Артеме Шило.
- В конце концов стало известно, что Шило действительно является подозреваемым по этому делу. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что подозрение сообщили 7 участникам организованной группы. Артема Шило и трех других лиц уже задержали, других еще ищут правоохранители.