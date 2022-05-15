За это враг будет драться, – военный эксперт о направлении, где россияне будут стоять до конца

Сейчас наиболее активно продвижение украинских военных происходит на Харьковском направлении. Там на границе нет ключевых пунктов для оккупантов, однако чуть южнее есть важный логистический объект.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он предположил, за какой важный опорный пункт оккупанты будут биться до конца.

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Главный логистический пункт противника

"На границе Харьковского направления нет опорных пунктов, за которые бы враг сражался до последнего. Однако если немного повернуть на юг и продвигаться вдоль границы, то там пролегает трасса, которая является основной, чтобы поставлять обеспечение для изюмской группировки войск. За это враг будет биться", – отметил Жданов.

Речь идет о трассе, которая проходит через Волчанск. Он отметил, что сейчас российские оккупанты даже перебросили часть войск, чтобы остановить продвижение наших военных в сторону этой трассы.

Что даст уничтожение логистического пункта

Как отметил Жданов, если нашим Вооруженным Силам удастся уничтожить этот логистический пункт – это изменит битву за Донбасс. Он объяснил, что тогда изюмская группировка врага может остаться без поставки топлива и боеприпасов, а это – 2 главных фактора, обеспечивающих деятельность войск.

Поэтому именно здесь главное направление. Украинские военные немного поджали наступление, и контрударом от Барвенкового в направлении Изюма остановили наступательные действия, даже несколько отодвинули российские войска, – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, сейчас войска государства-агрессора перегруппировываются и, очевидно, постараются возобновить наступательные действия. Однако для них это будет очень тяжело.

Угроза оцепления для оккупантов

По предположениям Жданова, если украинские военные начнут атаковать россиян с 2-х сторон – государственной границы и Барвенкового – тогда у оккупантов есть угроза окружения.

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"Если в Харьковской области мы выйдем на государственную границу, то дальше у нас будет возможность повернуть на юг и пытаться продвигаться вдоль админграницы, чтобы подрезать выступление, которое образовалось вокруг Изюма со стороны границы с Россией", – отметил военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что такой вариант возможен. Впрочем, сейчас неизвестно, применит ли его Генеральный штаб ВСУ, однако можно его рассматривать.

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