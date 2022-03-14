За Киев, Сумы, Чернигов и Харьков уже можно вообще не волноваться, – Арестович

Враг все больше исчерпывает свои оперативные возможности для борьбы. Поэтому за некоторые направления украинцам можно не волноваться.

Оккупанты сконцентрировали свое внимание на зоне ООС. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Киев, Чернигов, Сумы, Харьков – уже можно не волноваться вообще. Противник определился с направлениями основных усилий – это зона ООС", – подчеркнул Арестович.

Оккупанты сконцентрировали внимание на Мариуполе и Николаеве

По его словам, оккупанты пытаются соединить свои войска возле Мариуполя и Николаева. "Снимают резервы с Сум, из-под Чернигова – все бросают туда, чтобы получить успех", – пояснил он.

Однако, как отметил советник главы ОП, возможны отдельные обстрелы как, например, на Оболони в Киеве.

Что известно об обстреле на Оболони

Российские военные 14 марта обстреляли жилой дом в Оболонском районе Киева. Поиски жертв и пострадавших продолжаются.

Однако известно, что погибли минимум 2 человека, эвакуировали более 60 человек. В ГСЧС показали последствия обстрела оккупантами.