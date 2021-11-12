За контрабанду угля с Донбасса: экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности. Речь идет о схеме поставки угля со временно оккупированного Донбасса.

Уголовное дело открыли по статье о содействии террористической группе. Сейчас происходит досудебное расследование.

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Организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен,

– рассказали в ГБР.

Поставки происходили в конце 2014 – начале 2015 годов. В СБУ отметили, что соучастником был бывший министр энергетики. По данным 24 канала, говорится о Владимире Демчишине, который занимал должность главы министерства в течение 2014–2016 годов.

По данным службы, глава министерства:

назначал на должности государственных предприятий на оккупированном Донбассе российских наемников;

превысил свои полномочия и заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями боевиков. В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен. В результате таких действий украинского чиновника, террористы получили более 200 миллионов гривен.

Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых "правительств" террористических организаций на временно оккупированных территориях. Более того, это уменьшило финансовую нагрузку страны-агрессора по материальному обеспечению оккупантов,

– пояснили в СБУ.

Заметим, схему организовали благодаря содействию высшего руководства России.

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Другому участнику схемы сообщили о подозрении накануне

19 сентября 2021 года подозрение в государственной измене и содействии террористам объявили другому участнику преступной схемы. Печерский районный суд Киева взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере 500 миллионов гривен. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.

Что известно о Владимире Демчишине

Источник: Википедия