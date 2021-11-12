За контрабанду угля с Донбасса: экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности. Речь идет о схеме поставки угля со временно оккупированного Донбасса.
Уголовное дело открыли по статье о содействии террористической группе. Сейчас происходит досудебное расследование.
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Организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен,
– рассказали в ГБР.
Поставки происходили в конце 2014 – начале 2015 годов. В СБУ отметили, что соучастником был бывший министр энергетики. По данным 24 канала, говорится о Владимире Демчишине, который занимал должность главы министерства в течение 2014–2016 годов.
По данным службы, глава министерства:
- назначал на должности государственных предприятий на оккупированном Донбассе российских наемников;
- превысил свои полномочия и заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями боевиков. В частности, по поставкам угля на общую сумму более 3 миллиардов гривен. В результате таких действий украинского чиновника, террористы получили более 200 миллионов гривен.
Это привело к закреплению и дальнейшему становлению так называемых "правительств" террористических организаций на временно оккупированных территориях. Более того, это уменьшило финансовую нагрузку страны-агрессора по материальному обеспечению оккупантов,
– пояснили в СБУ.
Заметим, схему организовали благодаря содействию высшего руководства России.
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Другому участнику схемы сообщили о подозрении накануне
19 сентября 2021 года подозрение в государственной измене и содействии террористам объявили другому участнику преступной схемы. Печерский районный суд Киева взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога в размере 500 миллионов гривен. Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.
Что известно о Владимире Демчишине
Источник: Википедия
- 46-летний экс-министр родом из Львова.
- Он был министром энергетики и угольной промышленности Украины во втором правительстве Арсения Яценюка.
- 21 апреля 2016 года Демчишина назначили членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
В 2019 году его уволили с должности по настоянию президента Владимира Зеленского.