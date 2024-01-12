Во Львове будут платить 50 тысяч каждому, кто решит подписать контракт с ДШВ или морпехами

Борьба Украины за свою независимость против российских оккупантов продолжается. Для мотивации тех, кто хочет стать на защиту нашего государства, во Львове было предложено несколько интересных инициатив.

Мэр Львова Андрей Садовый 12 января обнародовал информацию о новом решении о выплатах желающим присоединиться к ДШВ или морской пехоте. Речь идет о денежном вознаграждении в размере 50 тысяч гривен тем, кто подпишет контракт.

Смотрите также Каким может быть законопроект о мобилизации: что говорят в комитете по нацбезопасности

Во Львове будут платить желающим вступить в армию

Андрей Садовый в своем телеграм-канале сообщил, что решение о выплатах было принято на заседании Исполнительного комитета.

Пятьдесят тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой,

– отметил Садовый.

В настоящее время идет наработка порядка начисления таких единовременных выплат.

Бесплатные абонементы в фитнес-клубы

В то же время, с 2024 года во Львове начинает действовать новая программа поддержки военнослужащих, которые являются участниками боевых действий, а также членов семей погибших защитников.

Главной целью является создание условий для занятий спортом, ведь это одно из самых мощных средств для поддержания физического и психологического здоровья, а в частности – социальной адаптации.

Во Львовском городском совете сообщили, что механизм работы будет предусматривать возмещение определенным категориям расходов на оплату тренажерного зала или чего-либо подобного. Из городского бюджета будет компенсировано 50% от общей стоимости. В то же время, другую половину будут покрывать спортивные клубы.

На сегодняшний день мы уже наладили сотрудничество с крупнейшими клубами города, среди которых "Бронкс", "Олимп", "Три стихии", "Спорт Лайф", "Колизей", "Адреналин", "Леофит", "Лига". Мы приглашаем и другие клубы нашего города присоединиться к программе и вместе творить добро,

– рассказала руководитель отдела спорта военных Арина Демьянюк.

Мобилизация в Украине: последние новости